08.06.2020 (19:35)

Экипажи дальней авиации отработали дозаправку самолетов в воздухе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи дальней авиации отработали дозаправку самолетов в воздухе

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи дальней авиации выполнили задачи по дозаправке самолетов топливом в воздушном пространстве. В частности, летчики стратегических ракетоносцев Ту160 отработали дозаправку от самолета-топливозаправщика Ил-78.

Взлет самолетов выполнялся с разных аэродромов базирования.

Дозаправка проводилась в дневное время суток на высотах свыше 5 тысяч метров и скорости около 600 километров в час. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 метров.

Особенностью данных полетов заключается в том, что в них принимали участие молодые офицеры.

Подобные элементы летной подготовки экипажей дальней авиации выполняются регулярно.

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