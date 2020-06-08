08.06.2020 (19:35)
Экипажи дальней авиации отработали дозаправку самолетов в воздухе
В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи дальней авиации выполнили задачи по дозаправке самолетов топливом в воздушном пространстве. В частности, летчики стратегических ракетоносцев Ту160 отработали дозаправку от самолета-топливозаправщика Ил-78.
Взлет самолетов выполнялся с разных аэродромов базирования.
Дозаправка проводилась в дневное время суток на высотах свыше 5 тысяч метров и скорости около 600 километров в час. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 метров.
Особенностью данных полетов заключается в том, что в них принимали участие молодые офицеры.
Подобные элементы летной подготовки экипажей дальней авиации выполняются регулярно.
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