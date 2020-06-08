08.06.2020 (22:56)

Российские разведчики в Таджикистане приступили к специальной подготовке в предгорье Памира

Разведывательные подразделения 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане, приступили к выполнению учебно-боевых задач на горном полигоне Ляур.

Военнослужащие на технике совершили марш в район незнакомой местности для отработки практических занятий по тактико-специальной подготовке и выживанию в условиях дикой природы. Личному составу предстоит выполнить учебно-боевые задачи как в условиях современного общевойскового боя, так и в ходе борьбы с мелкими террористическими группами. Основное внимание в подготовке разведчиков будет направлено на отработку практических действий в дозоре и засаде при нападении условного противника, а также при ведении разведки в зоне вооруженного конфликта. Специалисты отработают приёмы и способы ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях с применением современных технических средств разведки таких, как «Фара», «Соболятник», «Ирония». Разведчики в составе подразделений выполнят задачи противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника. Также большое внимание будет уделено отработке приёмов по уничтожению беспилотных летательных аппаратов.

Обучение военнослужащих и слаживание разведывательных подразделений продлится до конца месяца и завершатся проведением контрольных занятий по тактической, тактико-специальной и огневой подготовкам. Всего к занятиям привлечено около 500 военнослужащих и более 50 единиц боевой и автомобильной техники.

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