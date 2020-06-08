08.06.2020 (22:30)

На российской военной базе в Таджикистане 24 июня состоится торжественное шествие

На территории 201-й военной базы РФ, дислоцированной в военных городках Душанбе и Бохтар, 24 июня состоится торжественное шествие, посвященное 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Помимо шествия в соединении, военнослужащие возложат венки и цветы к мемориальному комплексу участников ВОВ. Как сообщалось ранее, 24 июня также запланирован демонстрационный пролет двух пар вертолётов Ми-8 и Ми-24.

В ходе проведения торжественного мероприятия спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты проведут дезинфекцию мест построения военнослужащих, мемориальных комплексов, где состоится возложение цветов и венков. Все военнослужащие будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков и обеспечены средствами индивидуальной защиты – медицинскими масками и антисептиками.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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