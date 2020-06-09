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09.06.2020 (07:00)

Около 50 молодых лейтенантов прибыло в танковую армию ЗВО для дальнейшего прохождения службы

На территории 5 регионов России около 50 молодых лейтенантов прибыли в соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для дальнейшего прохождения военной службы.

По прибытии молодых лейтенантов поставили на все виды довольствия, а также по указанию командующего танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя обеспечили служебным жильем. Командование соединений и воинских частей во взаимодействии с органами местного управления организовало решение социальных вопросов, таких как трудоустройство членов семей, предоставление мест для детей в образовательных учреждениях.

В данный момент с молодыми офицерами проводят учебные сборы адаптации на новых местах службы. За каждым лейтенантом в качестве наставника закреплён опытный старший офицер, который оказывает методическую и практическую помощь молодому специалисту в скорейшем освоении должности и сдаче необходимых зачётов на допуск к самостоятельному управлению личным составом и материальной частью.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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