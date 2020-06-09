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09.06.2020 (06:30)

Военнослужащие Кантемировской дивизии ЗВО уничтожили более 200 танков ручными гранатами в Подмосковье

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие отдельного разведывательного батальона Кантемировской танковой дивизии гвардейской Краснознамённой танковой армии Западного военного округа провели тактические учения с метанием ручных кумулятивных гранат.

Военнослужащие применили ручные кумулятивные гранаты РКГ-3 для уничтожения танков и боевых машин пехоты условного противника. Для получения оценки «отлично» разведчикам необходимо было попасть в центральную часть мишени, находящуюся в 25 метрах от рубежа открытия огня и поразить её не позднее чем через 30 секунд после получения команды.

Предварительно военнослужащие изучили материальную часть гранат и их боевые свойства, требования безопасности и правила обращения с ними, а также освоили приёмы броска из различных положений на занятиях по тактической и физической подготовке.

Всего в учении было задействовано около 100 военнослужащих и использовано более 300 боеприпасов.

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Метки:
Западный военный округ , Учения
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