09.06.2020 (06:00)

Связисты Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа провели тренировку по организации связи

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии Военно-воздушных и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялась тренировка по организации связи, основной задачей которой являлась установка защищённого канала связи между вышестоящими командными пунктами и подчинёнными подразделениями по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи.

Во время проведения тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных и переносных полевых узлов связи, в том числе на базе автомобильных шасси. Военнослужащие осуществили их маскировку и обеспечили охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи на всех диапазонах частот.

Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции Р-419Л1, Р-409, радиостанции Р-140, телефонные коммутаторы П-206П «Протей», а также переносные станции защищённой спутниковой связи «Аурига».

Руководство тренировкой осуществлял заместитель начальника штаба – начальник связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления объединения.

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