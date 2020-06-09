09.06.2020 (01:00)

Военнослужащие 15-й армии ВКС особого назначения продезинфицировали школы и детские сады в подмосковном Краснознаменске

Военнослужащие Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения провели дезинфекцию четырех школ и девяти детских садов в подмосковном Краснознаменске.

С помощью мобильных авторазливочных станций АРС-14КМ специалистами РХБ защиты были обработаны детские площадки, беседки, стадионы, фасады зданий и входные двери. Специальным раствором были дезинфицированы учебные классы, спортивные и актовые залы, столовые, гардеробы и другие внутренние помещения.

Санитарная обработка городских средних и дошкольных образовательных учреждений проводятся в рамках профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции.

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