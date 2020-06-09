Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.06.2020 (01:00)

Военнослужащие 15-й армии ВКС особого назначения продезинфицировали школы и детские сады в подмосковном Краснознаменске

Военнослужащие Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения провели дезинфекцию четырех школ и девяти детских садов в подмосковном Краснознаменске.

С помощью мобильных авторазливочных станций АРС-14КМ специалистами РХБ защиты были обработаны детские площадки, беседки, стадионы, фасады зданий и входные двери. Специальным раствором были дезинфицированы учебные классы, спортивные и актовые залы, столовые, гардеробы и другие внутренние помещения.

Санитарная обработка городских средних и дошкольных образовательных учреждений проводятся в рамках профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В соединении дальней авиации ВКС проводятся мероприятия месячника «Армия против наркотиков»
Совместная работа военных и гражданских медиков позволила вылечить более 180 пациентов в стационаре полевого мобильного госпиталя, развернутого в поселке Еруда
Военные медики Восточного военного округа в Забайкалье начали прием первых пациентов
Расчеты РХБЗ ВВО завершили работы по дезинфекции г.Свободный обработав более 500 тысяч квадратных метров территории социальный объектов

Метки:
ВКС , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false