09.06.2020 (01:00)
Военнослужащие 15-й армии ВКС особого назначения продезинфицировали школы и детские сады в подмосковном Краснознаменске
Военнослужащие Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова 15-й армии ВКС особого назначения провели дезинфекцию четырех школ и девяти детских садов в подмосковном Краснознаменске.
С помощью мобильных авторазливочных станций АРС-14КМ специалистами РХБ защиты были обработаны детские площадки, беседки, стадионы, фасады зданий и входные двери. Специальным раствором были дезинфицированы учебные классы, спортивные и актовые залы, столовые, гардеробы и другие внутренние помещения.
Санитарная обработка городских средних и дошкольных образовательных учреждений проводятся в рамках профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции.
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