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09.06.2020 (05:00)

Военные медики ВВО продолжают прием пациентов в полевом госпитале в Забайкальском крае

Военные медики Восточного военного округа (ВВО) продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в многопрофильном полевом госпитале, развернутом в Чите (Забайкальский край).

«В госпиталь продолжают поступать больные с коронавирусной инфекцией, все они с легкой степенью тяжести. Работа госпиталя осуществляется в штатном режиме», — рассказал начальник госпиталя подполковник Виталий Нам.

Медицинский персонал госпиталя продолжает прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий. В распоряжении военных врачей имеется самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

В полевом госпитале подготовлены приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
COVID-19 , Восточный военный округ , Медицина
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