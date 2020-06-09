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09.06.2020 (02:00)

Экипажи дальней авиации ВКС отработали ночную дозаправку в небе над Поволжьем

Экипажи самолетов Ту-160 и Ил-78 дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) отработали наиболее сложный элемент летной подготовки — ночную дозаправку в воздухе.

Полеты проходили в сложных метеоусловиях при сильном боковом ветре.

В лётную смену привлекались только опытные экипажи, в ходе многочасового полета они выполнили по две дозаправки.

В полетах было задействовано более пяти единиц авиационной техники. Дозаправка проводилась в темное время суток на высотах свыше 5 тыс. метров и скорости около 600 километров в час с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушной судно. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 метров.

Отработка данных воздушных элементов является одним из наиболее сложных и одновременно необходимых в летной подготовке экипажей дальней авиации, позволяющих значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалее от мест базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС , Дальняя авиация
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