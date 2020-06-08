08.06.2020 (20:56)
Разведчики Западного военного округа пройдут курс выживания в Тамбовской области
Разведчики Западного военного округа (ЗВО) пройдут курс выживания в ходе начала интенсивной подготовки на базе соединения специального назначения в Тамбовской области.
В ходе проведения недельных занятий группы специального назначения пройдут программу специальной подготовки в условиях постоянной физической и психологической нагрузки.
Военнослужащим предстоит пройти «тропу разведчика» в составе разведывательных подразделений с элементами психологической полосы, отработать нормативы по военно-тактической медицине в условиях, приближенных к боевым, а также использовать для жизнеобеспечения группы элементы окружающей среды.
К занятиям привлечены свыше 700 военнослужащих разведывательных подразделений ЗВО.
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