08.06.2020 (20:56)

Разведчики Западного военного округа пройдут курс выживания в Тамбовской области

Разведчики Западного военного округа (ЗВО) пройдут курс выживания в ходе начала интенсивной подготовки на базе соединения специального назначения в Тамбовской области.

В ходе проведения недельных занятий группы специального назначения пройдут программу специальной подготовки в условиях постоянной физической и психологической нагрузки.

Военнослужащим предстоит пройти «тропу разведчика» в составе разведывательных подразделений с элементами психологической полосы, отработать нормативы по военно-тактической медицине в условиях, приближенных к боевым, а также использовать для жизнеобеспечения группы элементы окружающей среды.

К занятиям привлечены свыше 700 военнослужащих разведывательных подразделений ЗВО.

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