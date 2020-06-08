08.06.2020 (20:42)

Лучшие специалисты службы ГСМ объединений, соединений и воинских частей ЗВО представят военный округ на всеармейских состязаниях в Забайкалье

В Нижегородской области сформирована сборная команда Западного военного округа (ЗВО) для участия во всеармейских состязаниях на лучшего младшего специалиста службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) «Армейский запас-2020».

В ходе окружного этапа конкурса около 100 военнослужащих-представителей команд общевойсковых, авиационной и танковой армии, а также бригад материально-технического обеспечения ЗВО боролись в номинациях «Армейская эстафета», «Огневая подготовка», «Военно-спортивная эстафета» и «Выполнение индивидуальных нормативов».

Участники на время развернули автомобильные средства заправки и транспортирования горючего АТ3-7-5350, готовили к перекачке горючего мотонасосную установку МНУГ-80 и элемент насосной гарнизонной станции ПНУ 100/200М, а также основной элемент полевого магистрального трубопровода ПМТП-150 протяжённостью 300 метров.

В общекомандном зачёте лучшими специалистами службы ГСМ стали военнослужащие гвардейской общевойсковой армии ЗВО, «серебро» завоевала команда отдельной гвардейской бригады специального назначения, третьими стали представители Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Лучшими младшими специалистами среди бригад материально-технического обеспечения признаны военнослужащие отдельной бригады МТО из Нижегородской области.

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