08.06.2020 (20:28)

На военных парадах в составе механизированных колонн от РВСН по всей стране пройдет около 200 единиц военной техники

На военных парадах в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в составе механизированных колонн от Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по всей стране пройдет около 200 единиц военной техники.



Наряду с автономными пусковыми установками «Ярс» Тейковского ракетного соединения, которые будут представлены на главной площади страны в Москве, на центральных улицах Владимира, Йошкар-Олы, Иркутска и Новосибирска, планируется задействовать современную военную и специальную технику. Среди них, машины обеспечения боевого дежурства, боевые противодиверсионные машины БПДМ «Тайфун-М», бронеавтомобили «Выстрел», машины инженерного обеспечения и маскировки «МИОМ», бронетранспортёры и другую колёсную технику.



В составе механизированной колонны парадного расчета РВСН по Красной площади в Москве 24 июня пройдут три автономных пусковых установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», машины обеспечения боевого дежурства и впервые машина дистанционного разминования «Листва» Тейковского ракетного соединения, дислоцированного в Ивановской области.



Помимо военнослужащих и техники Тейковского ракетного соединения, в параде на Красной площади примут участие парадные расчеты Военной академии РВСН (г. Балашиха) и ее филиала в Серпухове.



При подготовке к военным парадам спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.



Подразделения радиационной, химической и биологической защиты РВСН регулярно проводят дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания военнослужащих, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.



Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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