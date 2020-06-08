08.06.2020 (20:18)

В подмосковном Алабине прошла совместная тренировка пеших расчетов и механизированной колонны к военному параду 24 июня

В подмосковном Алабине состоялась совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний.

Перед убытием на тренировки личный состав всех парадных расчетов в пунктах постоянной дислокации прошел тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции.

Для проживания участников парада в Москве и Московской области на территориях воинских частей и образовательных учреждений Минобороны России подготовлены отдельные изолированные помещения, исключающие контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением.

В местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Создан запас лекарственных средств, термометров, средств индивидуальной защиты: масок медицинских — более 1,5 млн, свыше 700 тыс. пар перчаток, 30 тыс. флаконов средств для дезинфекции рук, 560 тыс. экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.

Тренировка военного парада проведена в средствах индивидуальной защиты — в перчатках и масках.

В период проведения тренировок с каждым участником парада медицинские работники будут проводить барьерный медицинский осмотр и термометрию. Кроме того, трижды в неделю организовано экспресс-тестирование участников парада на коронавирусную инфекцию.

Военнослужащие подразделений войск РХБ защиты ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки (перед тренировками) и всех транспортных средств, задействованных для доставки парадных расчётов.

В этом году значительно увеличена историческая составляющая военного парада. В пешей части пройдут 11 парадных расчетов в исторической форме одежды: группа со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, знаменная рота с Боевыми знаменами прославленных соединений и воинских частей времен войны, роты пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков и пограничников.

Парадные расчеты исторической части пронесут в руках образцы стрелкового оружия времен войны — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева. Завершат историческую часть парада прохождение роты народного ополчения, донских и кубанских казаков.

К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна. Она сформирована из более 40 парадных расчётов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств.

В состав механизированной колонны включены легендарные танки Т-34-85 и самоходные противотанковые артиллерийские установки СУ-100. Всего в военном параде будет задействоано 38 единиц исторической техники, на корпуса которых будут нанесены именные надписи, характерные для периода Великой Отечественной войны.

Наряду с историческими боевыми машинами в механизированной колонне пройдут свыше 190 единиц современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые.

Участникам военного парада 24 июня предстоит провести еще шесть тренировок в подмосковном Алабине и две ночных тренировки на Красной площади 17 и 18 июня. Генеральная репетиция состоится 20 июня.

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