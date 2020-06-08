08.06.2020 (19:49)

В Санкт-Петербурге военные инженеры ЗВО развернут более 140 понтонов в рамках специального учения

В рамках тактико-специального учения с инженерно-саперными подразделениями общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, военнослужащие развернут более 140 понтонов на реке Неве в центре Санкт-Петербурга.

Речные звенья будут спущены на воду и соединены в единую платформу, которая станет площадкой для проведения салюта в ознаменование фестиваля выпускников школ и университетов города «Алые паруса».

Сегодня ночью военнослужащие ЗВО приступят к спуску первых 20 звеньев понтонно-мостового парка на песчаном пляже у Петропавловской крепости.

В дальнейшем в целях недопущения заторов в центре города колонны инженерной техники в сопровождении экипажей военной автоинспекции будут каждую ночь доставлять понтоны к реке. Общая площадь созданной салютной площадки превысит 3,5 кв. км.

К выполнению задач привлечены более 50 военнослужащих инженерно-саперного соединения армии, задействовано около 20 единиц военной техники. Установка платформы завершится 17 июня.

Справочно:

Понтонно-мостовой парк ПМП-М предназначен для оборудования мостовых и паромных переправ грузоподъёмностью до 60 тонн. Отличием модернизированного парка от своих предшественников является наличие приспособлений для оборудования переправ при ледоставе и гидродинамических щитов.

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