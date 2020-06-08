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08.06.2020 (19:40)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для поиска подводной лодки условного противника

Сегодня большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Баренцево море для отработки задач боевой подготовки. Экипаж выполнит поиск подводной лодки условного противника, слежение за ней и поддержание контакта.

В учении будут задействованы расчёты боевого информационного центра корабля, группа гидроакустиков а также личный состав штурманской и минно-торпедной боевых частей.

В ходе выполнения противолодочных задач экипаж БПК выполнит торпедные стрельбы по подводному противнику практическим боезапасом.

Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» помимо совершенствования боевой подготовки и военно-морской выучки готовится к Главному военно-морскому параду в Кронштадте, который состоится в День ВМФ, 26 июля. Ранее корабль уже принимал участие в первом Главном военно-морском параде в 2017 году. В предыдущие два года в Кронштадт ходил однотипный БПК «Североморск» из этого же соединения противолодочных кораблей Северного флота.

Перед межфлотским переходом все моряки проходят медицинское обследование и двухуровневое тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Первый анализ на COVID-19 экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» успешно сдал.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военно-Морской Флот , Учения
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