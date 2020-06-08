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08.06.2020 (19:37)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море по протраленному фарватеру для выполнения учебно-боевых задач

Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач. Экипаж крейсера отработает отдельные элементы учения по нанесению ракетного удара по отряду надводных кораблей условного противника, а также ряд противолодочных задач.

Выход корабля в море и проход по Кольскому заливу от главной базы Северного флота — Североморска — обеспечили две минно-тральные группы соединении кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Экипажи базовых тральщиков «Ельня», «Коломна», «Ядрин», «Котельнич» и «Соловецкий юнга» отработали задачи противоминного обеспечения крейсера и проводки его за тралами.

Во время прошлого выхода в Баренцево море ракетный крейсер «Маршал Устинов» осуществил слежение за группировкой кораблей ВМС стран НАТО и выполнил учебные артиллерийские стрельбы по морским целям.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военно-Морской Флот , Учения
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