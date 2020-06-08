08.06.2020 (19:25)

В соединении дальней авиации ВКС проводятся мероприятия месячника «Армия против наркотиков»

В соединении дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС), дислоцированном в Амурской области, проводятся мероприятия в рамках месячника «Армия против наркотиков».

Цель месячника — профилактика употребления и незаконного оборота наркотических средств, а также пропаганда здорового образа жизни.

В ходе мероприятий организованы доведение до личного состава информации об ответственности за хранение, сбыт и потребление наркотиков, разъяснение о вреде наркотических средств, встречи с представителями правоохранительных органов МВД и ФСБ России, военной прокуратуры, учреждений здравоохранения, органов власти, местного самоуправления и общественных организаций.

Мероприятия спланированы до конца июня и пройдут под руководством заместителя командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковника Глеба Фролова.

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