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08.06.2020 (19:25)

В соединении дальней авиации ВКС проводятся мероприятия месячника «Армия против наркотиков»

В соединении дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС), дислоцированном в Амурской области, проводятся мероприятия в рамках месячника «Армия против наркотиков».

Цель месячника — профилактика употребления и незаконного оборота наркотических средств, а также пропаганда здорового образа жизни.

В ходе мероприятий организованы доведение до личного состава информации об ответственности за хранение, сбыт и потребление наркотиков, разъяснение о вреде наркотических средств, встречи с представителями правоохранительных органов МВД и ФСБ России, военной прокуратуры, учреждений здравоохранения, органов власти, местного самоуправления и общественных организаций.

Мероприятия спланированы до конца июня и пройдут под руководством заместителя командира авиационного соединения по военно-политической работе гвардии полковника Глеба Фролова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС , Дальняя авиация
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