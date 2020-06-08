08.06.2020 (19:14)

Офицеры Северного флота сдают экзамены в военные академии дистанционно

Сегодня на Северном флоте началась дистанционная сдача экзаменов для кандидатов на поступление в военные академии среди офицерского состава основных объединений и соединений флота.

Около 100 офицеров Северного флота прошли предварительный отбор, сдали зачёты по физической подготовке и подготовили документы для поступления в военные академии. Большинство из них выбрали для поступления ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Также есть кандидаты для поступления в Военную академию Сухопутных войск, Военно-космических сил и в Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Собеседование с офицерами проходит в формате видеоконференции по системе защищённой видеосвязи с соблюдением противоэпидемических мер — социальной дистанции между военнослужащими и масочного режима. Первыми в нём участвуют представители подводных сил и дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Экзаменационные видеоконференции строго контролируются. Во время их проведения среди офицеров не допускаются посторонние разговоры, комментарии со стороны и подсказки. На вопросы экзаменаторов кандидаты отвечают самостоятельно.

Дистанционное поступление в военные академии проходит впервые в связи со сложившейся эпидемической обстановкой. Начало учебного года планируется как обычно — 1 сентября.

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