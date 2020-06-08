08.06.2020 (19:04)

Командующий войсками ЗВО поздравил экипаж исследовательского судна Балтфлота «Адмирал Владимирский» с возвращением из кругосветного похода

Сегодня в Кронштадте состоялась торжественная церемония встречи экипажа океанографического исследовательского судна (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский», совершившего кругосветный поход.

«Поздравляю экипаж судна и участников экспедиции с выполнением задач кругосветного похода. Проведённые вами исследования пошли на пользу мирового мореплавания, а участие в торжествах, посвящённых 200-летию открытия Антарктиды, напомнило всему миру, что русские моряки были первооткрывателями шестого континента», — говорится в поздравлении командующего войсками ЗВО генерал-полковника Александра Журавлева, направленном морякам.

ОИС «Адмирал Владимирский» покинуло город Кронштадт 3 декабря, дав старт масштабной кругосветной океанографической экспедиции. Экипаж судна посетил Лиссабон, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, станцию «Беллинсгаузен» в Антарктиде, исследовал Западную Антарктику, достиг Южного магнитного полюса, вышел в центральную часть Индийского океана, посетил Сейшельские острова, обогнул южную оконечность Африки.

В ходе экспедиции экипаж провёл гидрографические исследования, осуществив маршрутные промеры глубин, исследования с помощью гидрологических станций, гидрометеоисследования, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса земли, которые смещаются на несколько километров в год. Также была выполнена грунтовая съемка, экспериментальная магнитная съемка, проведены геофизические работы по маршрутам переходов, исследована работа радионавигационных систем, зрительных и звукосигнальных средств навигационного оборудования.

Маршрут был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января, ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь» прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия, посвящённые 200-летию открытия шестого континента российскими моряками.

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