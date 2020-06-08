08.06.2020 (17:45)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с экипажами боевых машин
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по огневой подготовке с экипажами боевых машин.
На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ военнослужащие из числа экипажей БТР-70 и БРДМ-2 отработали нормативы по огневой подготовке.
В ходе выполнения стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет условного противника. При выполнении упражнения стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.
Занятие по огневой подготовке экипажей БТР-70 и БРДМ-2 носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.