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08.06.2020 (17:45)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие с экипажами боевых машин

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по огневой подготовке с экипажами боевых машин.

На учебных точках войскового стрельбища ОГРВ ПРРМ военнослужащие из числа экипажей БТР-70 и БРДМ-2 отработали нормативы по огневой подготовке.

В ходе выполнения стрельбы различными способами со сменой огневых позиций по появляющимся и движущимся целям военнослужащие поразили мишени, имитирующие бронетранспортер, перебегающую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет условного противника. При выполнении упражнения стрельба велась из ПКТ и КПВТ, а дальность до целей варьировалась от 300 до 1000 метров.

Занятие по огневой подготовке экипажей БТР-70 и БРДМ-2 носило плановый характер и проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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