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08.06.2020 (17:32)

С парадными расчетами пеших и механизированных колонн войск Самарского гарнизона проведена первая совместная тренировка к военному параду 24 июня

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На аэродроме Кряж с военнослужащими парадных расчетов пеших и механизированных колонн войск Самарского гарнизона проведена первая совместная тренировка по подготовке к военному параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Водители и механики-водители отработали слаженность и синхронность действий при прохождении военной техники в парадном строю. Для этого от военнослужащих требовалось умение поддерживать определенную скорость движения и выполнять различные маневры, не нарушая единого строя.

24 июня по площади Куйбышева проедут бронированные автомобили «Тигр-СпН», БТР-82А, пикапы УАЗ «Патриот», танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня «Град».

Для сохранения асфальтного покрытия на площади Куйбышева и прилегающих к ней улицах всю гусеничную боевую технику оборудуют специальным комплектом гусеничных лент с асфальтоходными башмаками.

Как ранее сообщал командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин: основные усилия при подготовке и проведении военных парадов будут сосредоточены на обеспечении строгих требований безопасности, исключении рисков для всех участников, соблюдении санитарных правил и норм.

При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки и антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок, проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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