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08.06.2020 (17:23)

Врачи полевого многопрофильного госпиталя ЗВО оказали помощь жителям горных селений, находящихся в труднодоступных районах Дагестана

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Первая выездная бригада медицинской помощи из состава полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа, развернутого в пос. Ботлих Республики Дагестан, выдвинулась в горное село Рахата Ботлихского района для оказания медицинской и консультативной помощи населению.

«Выездная бригада специализированной медицинской помощи, в составе которой врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор провели осмотр больных средней и легкой степени тяжести в фельдшерско-акушерском пункте села Рахата в Ботлихском районе», - рассказал офицер медицинской службы Южного военного округа подполковник медицинской службы Камиль Шамурзаев.

«Военные врачи-специалисты посетили на дому местных жителей, больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в фельдшерско-акушерский пункт», – добавил Камиль Шамурзаев.

Кроме того, военные медики Минобороны России оказали помощь пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении, а также гражданам, контактировавшим с больными COVID-19. Всего военнослужащими было принято более 50 жителей села.

Работа медицинского персонала осуществляется в специальных изолирующих костюмах, на автомобилях скорой медицинской помощи муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции к десяти районам Дагестана, жителям которых уже оказывают помощь военные врачи полевых госпиталей Минобороны России, были подключены Хунзахский и Шамильский районы республики, население которых превышает 60 тыс. человек.

В настоящее время на лечении в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в пос. Ботлих и г. Буйнакск находятся более 80 пациентов. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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