08.06.2020 (17:23)

Врачи полевого многопрофильного госпиталя ЗВО оказали помощь жителям горных селений, находящихся в труднодоступных районах Дагестана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Врачи полевого многопрофильного госпиталя ЗВО оказали помощь жителям горных селений, находящихся в труднодоступных районах Дагестана

Первая выездная бригада медицинской помощи из состава полевого многопрофильного госпиталя Западного военного округа, развернутого в пос. Ботлих Республики Дагестан, выдвинулась в горное село Рахата Ботлихского района для оказания медицинской и консультативной помощи населению.

«Выездная бригада специализированной медицинской помощи, в составе которой врач-инфекционист, терапевт, офтальмолог и лор провели осмотр больных средней и легкой степени тяжести в фельдшерско-акушерском пункте села Рахата в Ботлихском районе», - рассказал офицер медицинской службы Южного военного округа подполковник медицинской службы Камиль Шамурзаев.

«Военные врачи-специалисты посетили на дому местных жителей, больных и пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в фельдшерско-акушерский пункт», – добавил Камиль Шамурзаев.

Кроме того, военные медики Минобороны России оказали помощь пациентам, нуждающимся в амбулаторном лечении, а также гражданам, контактировавшим с больными COVID-19. Всего военнослужащими было принято более 50 жителей села.

Работа медицинского персонала осуществляется в специальных изолирующих костюмах, на автомобилях скорой медицинской помощи муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции к десяти районам Дагестана, жителям которых уже оказывают помощь военные врачи полевых госпиталей Минобороны России, были подключены Хунзахский и Шамильский районы республики, население которых превышает 60 тыс. человек.

В настоящее время на лечении в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в пос. Ботлих и г. Буйнакск находятся более 80 пациентов. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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