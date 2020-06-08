08.06.2020 (17:17)

Актуальные вопросы использования суперкомпьютерных технологий обсудят на форуме «Армия–2020»

Использование суперкомпьютерных технологий в Вооружённых Силах Российской Федерации станет темой научных дискуссий специалистов Минобороны России и научно-исследовательских организаций в ходе круглого стола на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020».

В формате научной дискуссии будут рассмотрены вопросы применения технологий в прикладных исследованиях, программно-аппаратное обеспечение высокопроизводительных вычислений, численное моделирование, а также практические аспекты внедрения новейших информационных технологий.

В дискуссии планируют принять участие представители Российской академии наук, органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций.

По итогам мероприятия участники подготовят практические рекомендации по использованию современных информационных технологий при проведении научных исследований, а также при разработке программных комплексов для моделирования и инженерного анализа.

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет в период с 23 по 29 августа 2020 года. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

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