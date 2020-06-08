08.06.2020 (17:15)

В Екатеринбурге прошла первая тренировка механизированной колонны к военному параду 24 июня



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Екатеринбурге прошла первая тренировка механизированной колонны к военному параду 24 июня

Под Екатеринбургом прошла первая тренировка прохождения колонны военной техники, задействованной в военном параде войск екатеринбургского гарнизона. В мероприятии были задействованы более 100 единиц боевой техники. Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34, участвовавший в прорыве Манесова моста в Праге под командованием Ивана Гончаренко. Также историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортером БТР-152 и мотоциклами МВ-650.

Каждую группу парадного расчета, за исключением исторической колонны, возглавлял бронеавтомобиль «Тигр». В парадном строю были представлены образцы вооружения войск связи, противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиотехнических войск. Парадные группы артиллерии и ракетных войск представили самоходные артиллерийские установки «Малка», впервые задействованные в параде, а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Также среди новинок показаны машина парка вооружения подразделений РХБ защиты ТДА-3, предназначенная для прикрытия и маскировки войск, автоцистерны АЦ-14, буксирно-моторные катера БМК-МО и понтонный парк, который применяется для наведения паромных и мостовых переправ. Впервые в парадном строю прошли танки с газотурбинным двигателем Т-80, а также Т-72Б3М, недавно поступившие на вооружение танковой дивизии ЦВО в Челябинской области.

Перед проведением тренировки механизированной колонны каждый ее образец был тщательно продезинфицирован силами подразделений РХБ защиты ЦВО в рамках мероприятий комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Также военными специалистами ежедневно проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что на территории округа 24 июня пройдут три парада и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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