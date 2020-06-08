08.06.2020 (16:15)

Ракетные комплексы «Искандер» прибыли в Новосибирск для участия в параде Победы

Ракетные комплексы «Искандер» ракетного соединения Центрального военного округа прибыли в Новосибирск для участия в параде Победы, который состоится 24 июня.

Расчеты оперативно-тактических групп совершили 1500-километровый марш железнодорожным транспортом из пункта постоянной дислокации до станции разгрузки в Новосибирске, а затем в сопровождении военной автоинспекции совершили марш в составе колонны до военного аэродрома «Толмачево», всего переброшено 2 комплекса. Кроме этого, накануне для участия в тренировках Парада Победы на военный аэродром прибыли комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», РСЗО «Град», бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР, танки Т-72Б3, автомашины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы БпЛА «Орлан-10», «Элерон» и другие.

Как ранее сообщал командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин: «Основные усилия при подготовке и проведении военных парадов будут сосредоточены на обеспечении строгих требований безопасности, исключении рисков для всех участников, соблюдении санитарных правил и норм». При подготовке к проведению парада строго соблюдаются санитарно-противоэпидемиологические требования: военнослужащие проходят обязательный медицинский осмотр военными медиками, личный состав при себе имеет маски, перчатки, антисептики. Вся техника, участвующая в параде, а также транспорт, на котором происходит перевозка военнослужащих к месту проведения тренировок проходит полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

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