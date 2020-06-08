08.06.2020 (16:58)

На Балтийском флоте проходят тренировки по отражению удара с воздуха с применением систем противовоздушной обороны

На Балтийском флоте проходят тренировки по отражению ракетных и авиационных ударов условного противника по военным объектам, расположенным в Калининградской области.

В тренировках задействованы расчеты зенитных ракетных систем С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны флота, а также самолеты морской авиации.

В ходе плановых мероприятий боевой подготовки отрабатываются вопросы обнаружения, перехвата и уничтожения условных воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, а также вопросы прикрытия воздушных рубежей и подразделений, дислоцирующихся в Калининградской области.

В роли условного противника выступают бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, истребители-бомбардировщики Су-30СМ, а также беспилотные летательные аппараты.

Попутно в рамках тренировки радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации выполняют нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений, оснащенных комплексами С-400.

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