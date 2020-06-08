08.06.2020 (16:42)

Первая тренировка механизированной колонны парада Победы состоялась в Новосибирске

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в первой тренировке парада Победы, который пройдет в Новосибирске в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тренировка состоялась на территории военного аэродрома Толмачево.

Уже на первой тренировке военнослужащие показали мастерство управления многотонной техникой в парадном строю. Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики 41-й общевойсковой армии. Перед ними стоит непростая задача – выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнять различные маневры и при этом не нарушать синхронность в движениях парадной коробки.

Как ранее сообщалось, в этом году в параде Победы в Новосибирске в единой механизированной колонне пройдут танки Т-72Б3. Военная техника также будет представлена боевыми машинами сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексами С-400, «Искандер», «Панцирь-С1», бронированными автомобилями специального назначения «Тигр», бронетранспортерами БТР, боевыми машинами «Урал-4320» с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходными артиллерийскими установками (САУ) «Нона-СВК», комплексами БпЛА «Орлан-10» и другой техникой.

Всего в механизированной части парада будет задействовано более 50 единиц военной техники.

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