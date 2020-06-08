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08.06.2020 (15:45)

Более 80 учений пройдет в войсках Центрального военного округа в летнем периоде обучения

В летнем периоде обучения в войсках Центрального военного округа (ЦВО) пройдет более 80 учений различного уровня. Об этом сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Более 80 учений различного уровня пройдет в летнем периоде обучения в общевойсковых объединениях, соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Мероприятия пройдут на территории трех географических регионов России: на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на горных полигонах Республики Таджикистан. Около 30% учений будут носить двусторонний характер», — сказал командующий округом.

Генерал-полковник Александр Лапин также отметил, что подготовка к учениям будет проходить по модульному принципу, предполагающему, что боевое слаживание подразделений для выполнения задач в обороне, наступлении, в ходе разведывательных и иных действий начнется с отделений и последовательно будет проходить все ступени до батальона, действующего в интересах полка или бригады.

«Впервые в общевойсковых армиях в Поволжье и Сибири пройдут двусторонние учения бригадного уровня. Поочередно бригады будут противостоять друг другу в учебном бою, действуя в сложной оперативно-тактической обстановке, демонстрирующей масштаб вероятных действия противника, возможности собственных средств поражения в различных условиях», — добавил командубщий войсками ЦВО.

Все мероприятия боевой подготовки спланированы в соответствии со складывающейся эпидемической обстановкой. В соединениях и воинских частях произведен необходимый запас средств защиты органов дыхания, личной гигиены и санитарии. Подразделения специальной обработки и внештатные дезинфекционные команды проводят мероприятия обеззараживания как на приказарменной территории, так и на полигонной учебных базах.

Справочно:

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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