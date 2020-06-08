08.06.2020 (15:25)
Более 600 военнослужащих Бологовского соединения РВСН участвуют в тренировках торжественного прохождения в честь 75-летия Великой Победы
В Бологовском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Тверская обл.) проводятся тренировки парадных расчетов для участия в прохождении войск торжественным маршем 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В тренировках принимают участие более 600 военнослужащих ракетного соединения.
При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.
Личный состав соединения будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.
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