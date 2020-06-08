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08.06.2020 (15:25)

Более 600 военнослужащих Бологовского соединения РВСН участвуют в тренировках торжественного прохождения в честь 75-летия Великой Победы

В Бологовском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Тверская обл.) проводятся тренировки парадных расчетов для участия в прохождении войск торжественным маршем 24 июня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировках принимают участие более 600 военнослужащих ракетного соединения.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

Личный состав соединения будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военные парады , Торжественные церемонии
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