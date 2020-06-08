08.06.2020 (14:45)

В Кемеровской области минометчики ЦВО учились уничтожать штабы противника

Минометные расчеты мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения уничтожили штаб условного противника на полигоне в Кузбассе.

По замыслу учения, военнослужащие при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» определили координаты штаба условного противника, находившегося в лесистой местности на значительном удалении от огневых позиций артиллеристов.

Для уничтожения обнаруженного командного пункта командованием было принято решение задействовать миномётны 2С12 «Сани». Артиллеристы многократными залпами из минометных расчетов поразили цель на расстоянии более 6000 м. При этом корректировка огня и контроль поражения цели проводились расчетом беспилотников в режиме реального времени.

В учении было задействовано более 150 военнослужащих артиллерийского соединения и около 10 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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