Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.06.2020 (14:45)

В Кемеровской области минометчики ЦВО учились уничтожать штабы противника

Минометные расчеты мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения уничтожили штаб условного противника на полигоне в Кузбассе.

По замыслу учения, военнослужащие при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» определили координаты штаба условного противника, находившегося в лесистой местности на значительном удалении от огневых позиций артиллеристов.

Для уничтожения обнаруженного командного пункта командованием было принято решение задействовать миномётны 2С12 «Сани». Артиллеристы многократными залпами из минометных расчетов поразили цель на расстоянии более 6000 м. При этом корректировка огня и контроль поражения цели проводились расчетом беспилотников в режиме реального времени.

В учении было задействовано более 150 военнослужащих артиллерийского соединения и около 10 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Зенитчики ЮВО на побережье Азовского моря отразили ракетно-авиационный удар условного противника
Военнослужащие ЦВО обеспечили ликвидацию пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Юнармейцы Кемеровской области приняли участие в первом этапе онлайн-конкурса «Наша Победа 75»
Автоинспекция ЦВО провела акцию «Ремень безопасности» в Кировской области

Метки:
Центральный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false