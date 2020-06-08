08.06.2020 (13:30)

В армейском корпусе Балтийского флота начались сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17

В восточной части Калининградской области начались учебно-методические сборы гранатомётчиков и расчетов АГС-17 соединений и воинских частей объединения. В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимают участие свыше 300 военнослужащих.

Первые в летнем периоде обучения сборы гранатомётчиков будут продолжаться месяц. Военнослужащим предстоит пройти курс теоретической подготовки и научиться приемам и правилам стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Теоретическая часть будет предусматривать детальное изучение технической стороны вооружения и специальной техники. Практическая часть занятий будет проходить в полевых условиях на нескольких полигонах армейского корпуса Балтфлота. На завершающей неделе сборов военнослужащие выполнят зачетные упражнения и отработают комплекс учебно-боевых задач. Главная задача сборов - выработка у гранатометчиков навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

С участниками сборов так же проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток. В рамках практической части гранатометчики отработают задачи по уничтожению живой силы и техники условного противника из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматических гранатометов АГС-17.

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