08.06.2020 (11:45)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в Кронштадт, завершив кругосветную экспедицию

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» прибыло в Кронштадт, завершив уникальную кругосветную экспедицию ВМФ России, посвященную 200-летию открытия русскими моряками Антарктиды и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна.

Экспедиция была организована, в соответствии с решением Министра обороны РФ, Главным командованием Военно-Морского Флота и Русским географическим обществом. Под звуки оркестра судно ошвартовалось у причала. В торжественной встрече ОИС «Адмирал Владимирский» принял участие начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Александр Витко, который от имени главкома ВМФ России и Военного совета Военно-Морского Флота поздравил руководителя экспедиции капитана 1 ранга Олега Осипова, экипаж судна и участников экспедиции с успешным выполнением поставленной задачи.

В церемонии встречи судна приняли также участие представители Русского географического общества, командования Западного военного округа, Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, командования Ленинградской военно-морской базы.

Как отметил главком ВМФ адмирал Николай Евменов накануне встречи ОИС «Адмирал Владимирский», «экипаж и гидрографы ОИС «Адмирал Владимирский» с честью выполнили поставленные задачи, находясь в кругосветной экспедиции с 3 декабря 2019 г. по 8 июня 2020 г.».

Маршрут экспедиции практически полностью совпадал с маршрутом легендарного похода шлюпов «Мирный» и «Восток». При этом он был составлен таким образом, чтобы в день 200-летия открытия Антарктиды, 28 января 2020 года, судно прибыло к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с сотрудниками антарктической станции были проведены памятные торжественные мероприятия, посвященные исключительно важному историческому событию – 200-летию открытия русским моряками Антарктиды. За время экспедиции получены уникальные батиметрические данные, проведены океанографические и гидрометеорологические исследования в морях, омывающих Антарктиду, с целью пополнения базы климатических данных, которая используются как Военно-Морским Флотом, так и научно-исследовательскими организациями России.

Адмирал Николай Евменов отметил, что в ближайшее время будет проведен всесторонний анализ полученных в ходе экспедиции данных. Этот анализ будет представлен общественности.

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