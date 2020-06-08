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08.06.2020 (11:30)

Десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения приняли участие в тренировке парада Победы в Новороссийске

В Новороссийском гарнизоне состоялась первая тренировка парада, посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Тренировки проходят на площади перед Морской государственной академией имени Ф.Ф. Ушакова (МГА) возле мемориала «Малая Земля».

24 июня по улице Советов в Новороссийске пройдут парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота и других силовых ведомств.

Всего в этом году в параде Победы будет задействовано более 1300 военнослужащих, около 10 самолетов и вертолетов, более 25 единиц боевой и специальной техники, а также пять кораблей Черноморского флота.

В составе парадных расчетов Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения – более 200 лучших военнослужащих, среди которых около 150 десантников награждены государственными и ведомственными наградами за выполнение задач руководства страны и Минобороны России.

В составе механизированной колонны вся техника представляет Воздушно-десантные войска.

24 июня по главной улице города-героя проедут новейшие боевые машины десанта БМД-4М, модернизированные боевые машины десанта БМД-2КА-У, 120-мм самоходно-артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», бронетранспортеры БТР-ЗД со стрелками-зенитчиками, вооруженными ПЗРК «Игла», бронеавтомобили «Рысь», 122-мм гаубицы Д-30, буксируемыми автомобильными тягачами на базе автомобилей КамАЗ-5250 и зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» на базе МТ-ЛБ.

Командовать парадом Победы в Новороссийске будет командир Новороссийского десантно-штурмового гсоединения, кавалер двух орденов Мужества гвардии полковник Андрей Суховецкий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Военные парады
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