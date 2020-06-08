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08.06.2020 (11:15)

Командующий ВДВ совершил рабочую поездку в отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение в Приморском крае

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совершил рабочую поездку в Уссурийское отдельное гвардейское десантно-штурмовое соединение, где проверил обустройство военной инфраструктуры, а также оценил организацию подготовки соединения к летнему периоду обучения.

Командующим были осмотрены объекты жилищно-казарменного фонда, парковых и складских зон, проверен ход строительства Храма Пророка божия Илии, открытие которого планируется в этом году.

Генерал-полковник Андрей Сердюков провел смотр готовности личного состава, вооружения, военной и специальной техники, учебно-методической базы к летнему периоду обучения. Под его руководством была проведена командно-штабная тренировка, в ходе которой были отработаны задачи по управлению подразделениями в ходе организации боевых действий, развертывания полевых пунктов управления соединения и подразделений, их маскировке.

По итогам работы в соединении командующий Воздушно-десантными войсками высоко оценил подготовку Приморских десантников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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