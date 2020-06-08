08.06.2020 (10:45)

Новобранцы мотострелкового соединения ЮВО проходят курс общевойсковой подготовки в полевых условиях

Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, приступили к практическим занятиям по изучению основ общевойсковой подготовки в условиях карантина.

С военнослужащими проводится комплекс занятий по тактической подготовке, военной медицине и топографии. Все новобранцы выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, военнослужащие изучат технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

После окончания курса общевойсковой подготовки молодое пополнение будет приведено к Военной присяге.

Для новобранцев, находящихся на карантине, специально изменен распорядок дня: им 4 раза в день проводят термометрию, проветривают и проводят дезинфекцию всех помещений не менее 5 раз в сутки, а также организовано усиленное медицинское наблюдение.

Всего к учебным занятиям на полигоне Прудбой привлечено около 100 военнослужащих, призванных весной 2020 года.

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