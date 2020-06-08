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08.06.2020 (10:30)

Военнослужащие ЮВО в Армении совершили марш на полигон Алагяз для подготовки к учениям

Военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских, инженерных, а также подразделений связи и РХБ защиты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, совершили 100 км марш на полигон Алагяз для подготовки к тактическим и тактико-специальным учениям.

Военнослужащие выполнят задачи в обороне и наступлении на тактическом поле и директрисах стрельб из боевых машин, танков и артиллерийских орудий, маскировку фортификационных сооружений и военной техники, а также преодолеют минно-взрывные заграждения в дневное и ночное время суток.

Кроме того, военнослужащие в одиночном порядке и в составе подразделений выполнят боевые стрельбы из стрелкового оружия, сдадут зачеты по основным предметам обучения и проведут слаживание экипажей, отделений, взводов и рот в двустороннем бое в условиях применения условным противником оружия массового поражения и авиации.

Всего в подготовке к учениям привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 500 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Полигон
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