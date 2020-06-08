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08.06.2020 (10:14)

В Волгограде для покраски военной техники к параду Победы израсходовано около 700 литров краски

В Волгограде для покраски военной техники, задействованной в параде
75-летия Победы в Великой Отечественной войне, израсходовано около 700 литров краски.

Для подготовки к праздничным мероприятиям порядка 40 единиц техники привлечено 25 военнослужащих ремонтного подразделения соединения ЮВО. Обслуживание техники, ее чистка, покраска, замена жидкостей проходит на развернутых пунктах.

В механизированной колонне военной техники на параде будут представлены реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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