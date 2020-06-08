08.06.2020 (10:01)

Расчеты беспилотной авиации ЮВО приступили к тренировкам по обнаружению лесных пожаров

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Южного военного округа (ЮВО) приступили к тренировкам по обнаружению лесных пожаров на Юге России.

Для своевременного обнаружения и недопущения распространения огня на местности расчеты комплексов с БЛА «Орлан-10» проводят учебные тренировки.

Благодаря применению воздушных комплексов время получения достоверной информации о лесных пожарах значительно сокращается, кроме того, «воздушный разведчик» помогает обнаружить даже небольшие очаги возгорания, используя тепловизор.

Разведка пожароопасной обстановки ведется на высоте от 300 до 1000 м. Оснащенный видеокамерами и специальным бортовым оборудованием, беспилотник передает информацию оператору комплекса. Полученные данные с БЛА существенно помогают в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.

Тренировки проходят в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В них принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано 20 единиц техники.

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