08.06.2020 (09:50)

Подведены итоги первого конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил РФ»

Подведены итоги первого конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации», проведенного 28 мая в режиме видеоконференции в зале управления имени генералиссимуса А.В. Суворова Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Конкурсанты состязались в трех видах испытаний: в теоретической части (решение 50 контрольных вопросов в виде тестов), практической части (решение проблемно-ситуационной задачи правового характера), а также изложении кандидатами своей точки зрения по единой теме правовой направленности.

Экспертная комиссия Министерства обороны Российской Федерации по проведению второго этапа конкурса под председательством директора Правового департамента Министерства обороны Российской Федерации Олега Безбабнова из 22 конкурсантов определила победителя и лауреатов конкурса:

Победителем конкурса - лучшим специалистом юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации 2020 года признан Артем Горшков, заместитель начальника отдела федерального государственного казенного учреждения «Западное региональное управление правового обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации.

Второе место занял Максим Бровин, начальник отдела федерального государственного казенного учреждения «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Министерства обороны Российской Федерации.

Третье место разделили два лауреата: Мария Беляркина, начальник юридического отделения федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Республики Мордовия», и Светлана Лучинович, главный юрисконсульт войсковой части 53035.

В целом участники конкурса показали высокий уровень подготовки

и знаний в области военного права.

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