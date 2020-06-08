08.06.2020 (09:35)

В Армении началась горно-альпинистская подготовка разведчиков ЮВО

В Армении в рамках одиночной подготовки военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) стартовала горно-альпинистская подготовка разведывательных подразделений.

В течение месяца разведчики будут выполнять задачи горной, тактико-специальной, инженерной подготовки, управлять штатной военной техникой, изучат методику скоростной стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин в дневное и ночное время суток по подвижным и неподвижным целям.

На занятиях по горной подготовке разведчики научатся вязать альпинистские узлы, оборудовать воздушные переправы, преодолевать скальные препятствия различной крутизны и сложности, ущелья, водные преграды в одиночном порядке и в составе подразделений, с использованием экипировки «Ратник», альпинистской системы, ледорубов, жумаров и карабинов.

Военные медики научат разведчиков оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ушибах и травмах, а также рассмотрят порядок действий при возникновении различных нештатных ситуаций.

Всего в подготовке разведывательных подразделений принимают участие около 300 военнослужащих ЮВО, задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

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