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08.06.2020 (09:10)

Зенитчики ЮВО на побережье Азовского моря отразили ракетно-авиационный удар условного противника

Расчеты модернизированных зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» войск противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО) в ходе плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Ейский в Краснодарском крае отразили ракетно-авиационный удар (МРАУ) условного противника.

Военнослужащие выполнили прикрытие важных наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника.

Для усложнения задачи в роли противника выступали экипажи разных типов самолетов: истребителей Су-30СМ, самолетов штурмовой авиации
Су-25СМ, а также вертолетов Ми-8АМТШ.

Самолеты заходили в район учения с разных направлений, совершали противоракетные маневры, полеты на максимальных и минимальных высотах, фигуры сложного пилотажа.

В ходе выполнения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены пусками ракет при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов. При отражении МРАУ боевые расчеты произвели более 20 реальных пусков и около 10 имитационных.

В учении приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО и было задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения
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