08.06.2020 (08:45)

Более 20 плановых мероприятий проведено сотрудниками Тульского ВАИ в рамках месячника «Безопасности дорожного движения»

В Тульском гарнизоне сотрудниками военной автоинспекции, в рамках месячника «Безопасности дорожного движения», проведено более 20 плановых мероприятий.

В ходе обеспечения безопасности дорожного движения были проведены занятия с военнослужащими воинских частей Тульского территориального гарнизона – владельцами личного транспорта, а также военными водителями, плановые акции и мероприятия, призванные обеспечить безопасность дорожного движения на дорогах общего пользования и на полигонах воинских частей, проверена эксплуатируемая военнослужащими техника и служебный автомобильный транспорт.

«Для уменьшения дорожно-транспортных происшествий и исключения аварийных ситуаций на дорогах, подобные мероприятия необходимо проводить регулярно и с высоким качеством», отметил начальник Тульского территориального ВАИ майор Кирилл Шевченко.

Ежедневный и кропотливый труд сотрудников Тульского территориального ВАИ позволяет обеспечить безопасность дорожного движения в Тульском гарнизоне на высоком уровне.

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