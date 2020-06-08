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08.06.2020 (08:30)

Корабельные расчёты ПВО Черноморского флота провели тренировку по противовоздушной обороне

В пунктах базирования Черноморского флота (ЧФ) Севастополь и Новороссийск дежурными сменами центров управления и корабельными расчётами постов противовоздушной обороны проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов условного воздушного противника.

В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили авиацию «противника» средствами противовоздушной обороны кораблей.

Для создания тактического фона к учению были привлечены экипажи самолетов Морской авиации и ПВО Черноморского флота и ВВС и ПВО Южного военного округа.

В тренировке приняли участие порядка 20 кораблей Черноморского флота, находящихся в различных пунктах базирования.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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