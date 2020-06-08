08.06.2020 (08:15)

Совместная тренировка с подразделениями антитеррора и РХБ защиты ВВО проведена в Бурятии

В Республике Бурятия проведена совместная тренировка с подразделениями антитеррора и радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО) по отражению нападения условных террористов на объект воинской части с применением условных отравляющих веществ.

При получении сигнала об атаке на объект военнослужащие отработали задачи по отражению нападения условного незаконного вооруженного формирования.

Военнослужащие подразделения антитеррора в средствах индивидуальной защиты блокировали условных террористов. С помощью модернизированного комплекта приспособлений отбора проб (КПО-1М) были взяты пробы воды, воздуха и почвы для исследований.

Исследование образцов осуществлялось с помощью подвижной лаборатории (ЛСБА-1), способной выполнять эпидемиологический анализ проб в полевых условиях.

После того, как был определен состав условных отравляющих веществ, подразделение РХБ защиты приступило к обеззараживанию местности.

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