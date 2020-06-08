08.06.2020 (08:00)
Масштабное двухстороннее летное учение завершилось на Дальнем Востоке
Масштабное двухстороннее летное учение завершилось в объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа. В нем приняли участие боевые самолеты истребительной и бомбардировочной авиачастей, а также наземные средства ПВО, дислоцированные в Хабаровском крае.
В ходе практической части учения истребители Су-35С выполнили пуски ракет по воздушным целям, осуществили прикрытие бомбардировочной авиации.
В тоже время, многофункциональные бомбардировщики Су-34 выполнили бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет по наземным мишеням, имитирующим колонны механизированной техники и объекты связи условного противника.
Прикрытие с земли бомбардировщиков объединения ВВС и ПВО, наносящих бомбовые удары, осуществили расчеты зенитных ракетных систем С-400 и ЗРПК «Панцирь-С».
Всего в рамках практической части летного учения было уничтожено около 50 воздушных и наземных целей.