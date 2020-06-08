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08.06.2020 (07:30)

Около 900 военнослужащих примут участие в торжественном прохождении войск в честь 75-летия Победы в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском продолжается подготовка к торжественному прохождению войск в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После проведения одиночной строевой подготовки и занятий в составе парадных рот и батальонов, участники шествия приступают к общим тренировкам парадных расчетов.

Планируется, что 24 июня по площади им. В.И.Ленина в Петропавловске-Камчатском в составе 11 парадных расчетов торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих Объединенного командования Войск и сил на Северо-востоке России, Пограничного управления ФСБ России по Арктическому региону, Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также курсанты Камчатского государственного технического университета и юнармейцы.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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