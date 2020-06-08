08.06.2020 (03:30)

Более 900 военнослужащих армейского корпуса на Сахалине примет участие в параде к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа возобновили проведение тренировок парадных расчётов для участия в Параде Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

С 1 июня тренировки начались в местах дислокации подразделений, 8 июня парадные расчёты военнослужащих Министерства обороны и других силовых ведомств Российской Федерации, проходящих службу на острове Сахалин, начнут ежедневные совместные тренировки.

На 15 и 17 июня запланированы тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в состав которой будет входить 42 единицы техники, также в эти же дни пройдут тренировки полётов авиации. Звуковое сопровождение праздничного салюта обеспечат расчеты артиллерийских орудий.

В военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 900 человек, из которых около 50 участников военно - патриотического движения «Юнармия», 80 воспитанников кадетской школы и 250 представителей других силовых ведомств.

Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади города Южно-Сахалинска 20 июня с 10:00 до 13:00 часов.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально ограничены.

Справочно:

Первый парад войск Красной армии прошедший на Красной площади в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года. Парад принимал маршал советского союза Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. Специально для парада из Берлина было доставлено Знамя Победы, установленное над Рейхстагом, однако его так и не вынесли. На мероприятии проводилась церемония повержения вражеских знамён и штандартов, после парада они были отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил.

Всего в торжественном шествии приняло участие около 35 тысяч человек. В советский период Парад Победы проводился лишь в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. С 1995-го парад проходит ежегодно на главной площади страны

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