08.06.2020 (04:30)

Расчеты РХБЗ ВВО завершили работы по дезинфекции г.Свободный обработав более 500 тысяч квадратных метров территории социальный объектов

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа завершил работы по дезинфекции города Свободный Амурской области. Обработано около 530 тысяч квадратных метров территории социальных объектов и более 40 километров дорог.

Не смотря на то, что список требующих обработки объектов был дополнен в процессе работы, специалисты завершили дезинфекцию ранее намеченного срока. Это обусловлено тем, что работа была организована посменно в круглосуточном режиме.

Военные специалисты обработали 16 детских садов, детские дома, дома престарелых, школы и ряд других социальных объектов. Дороги, площади и городские парки военнослужащие преимущественно обрабатывали ночью в связи с меньшей интенсивностью движения транспорта.

После завершения работ в городе специалисты переброшены на дезинфекцию вахтовых поселков и других объектов строящегося Амурского газоперерабатывающего завода расположенного вблизи г.Свободный.

В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения. Всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники. Для производства дезинфекционных работ будут задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции.

Кроме того, четыре расчета РХБЗ проводят обработку второго по величине города региона - Белогорска. Ранее отряд РХБЗ ВВО в течение 6 суток провёл дезинфекцию г.Шимановск. Решение о обработке амурских городов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

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