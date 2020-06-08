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08.06.2020 (05:30)

На Чукотке десантные корабли и подразделения морской пехоты ТОФ отработали задачи по высадке десанта на необорудованное побережье

В соответствие с планом боевой подготовки большие десантные корабли Тихоокеанского флота «Николай Вилков», «Ослябя», «Адмирал Невельской» и «Пересвет» совершили переход из Владивостока к побережью Чукотки, где высадили морской десант на необорудованное побережье.

В ходе учения, которое проводилось в бухте Проведения, отрабатывалась организация подхода десантных кораблей к участку побережья на котором гидрографическими партиями предварительно были установлены временные створные знаки. Высадка техники и личного состава осуществлялась методом «на упор».

Действия отряда десантных кораблей обеспечивали гидрографическое судно «Север» и морской буксир «МБ-61».

Кораблями ТОФ в отдалённый регион доставлено около 200 военнослужащих и порядка 80 единиц инженерной и специальной техники. Задачей подразделения обеспечения является развёртывание полевого лагеря и изучение на месте нового района.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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