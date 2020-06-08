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08.06.2020 (04:00)

В акватории Охотского моря противолодочные корабли ТОФ провели учение по противовоздушной обороне

Корабельная тактическая противолодочная группа соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в акватории Охотского моря провела учение по противовоздушной обороне.

В ходе учения малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107» отработали действия расчетов зенитных ракетных комплексов самообороны «Оса» и артиллерийских установок по отражению массированной атаки с различных курсов и высот средств воздушного нападения условного противника. Малые противолодочные для поражения имитированной воздушной цели применили 30-мм шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630.

Два МПК соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России вышли для решения задач в акватории Охотского моря 2 июня.

Основными задачами похода противолодочных кораблей является отработка свойственных им задач в назначенной морской зоне, а также изучение отдаленных от места базирования районов плавания. Кроме того, на корабельную противолодочную ударную группу возложены задачи по защите морских коммуникаций.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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